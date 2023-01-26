Події

13:29 26.01.2023

Унаслідок атаки по енергооб'єкту в Запоріжжі загинули 3 особи, поранено 7 - прокуратура

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Унаслідок атаки по енергооб'єкту в Запоріжжі загинули 3 особи, поранено 7 - прокуратура

Відкрито кримінальне провадження за підсумками ракетної атаки у Запоріжжі - є загиблі та поранені, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу у телеграм-каналі у четвер.

"За даними слідства, 26 січня 2023 року о 3:40 російські військові із ЗРК С-300 завдали ракетних ударів по об'єкту критичної інфраструктури в Запорізькому районі. Попередньо троє людей загинули, ще семеро поранені. Руйнувань зазнали технічне обладнання та споруди. Після вибуху на території підприємства сталася пожежа, яка наразі ліквідована", - уточнюється в повідомленні.

"Близько 10:00 під час проведення слідчих дій та пошуково-рятувальної операції на місці події відбувся повторний обстріл цього об'єкта інфраструктури", - інформує Офіс генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ у Запорізькій області.

Теги: #удар #запорізька

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