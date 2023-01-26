Події

12:32 26.01.2023

Об'єкти інфраструктури Києва після ракетної атаки працюють у штатному режимі - влада

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Об'єкти інфраструктури Києва після ракетної атаки працюють у штатному режимі - влада

Об'єкти інфраструктури Києва після першої хвилі ракетної атаки 26 січня працюють у штатному режимі, повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.

"Об'єкти інфраструктури Києва працюють в штатному режимі. Інформація уточнюється", - повідомила КМВА у телеграм-каналі у четвер.

За підсумками першої хвилі, як повідомляє КМВА, "у повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Дякуємо ППО".

Є жертви серед цивільного населення. Внаслідок падіння частин ракет загинув 55-річний чоловік. Ще двоє дістали поранень, їх госпіталізували.

"Тому перебувайте в укриттях до завершення тривоги. Бережіть себе!" - сказав голова КМВА Сергій Попко, слова якого наведено у повідомленні.

 

Теги: #київ #обєкти

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