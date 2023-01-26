Кулеба: Удар по Одесі - відповідь Путіна на внесення міста до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою руйнування

Ракетний удар по Одесі – це відповідь президента РФ Володимира Путіна на внесення міста до списку Світової спадщини ЮНЕСКО під загрозою руйнування, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Серед цілей сьогоднішнього масованого ракетного удару Росія завдала удару по Одесі, що призвело до масових відключень електроенергії. Це руйнування є відповіддю Путіна на вчорашнє включення UNESCO Одеси до Списку всесвітньої спадщини та внесення її під посилений захист Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою", - написав Кулеба у твіттері в четвер.