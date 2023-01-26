Події

12:02 26.01.2023

Наступне засідання у форматі Ramstein відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО

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Наступне засідання у форматі Ramstein відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО

Засідання Контактної групи з оборони України, організоване США, відбудеться у штаб-квартирі НАТО 14 лютого, повідомляється на сайті Альянсу.

"Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони відбудеться 14-15 лютого 2023 року у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Засідання пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться у повідомленні.

13 лютого генеральний секретар візьме участь у пресконференції напередодні зустрічі.

У повідомленні також зазначається, що окреме засідання Контактної групи з оборони України, організоване США, відбудеться у штаб-квартирі НАТО 14 лютого.

 

Теги: #нато #засідання #рамштайн

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