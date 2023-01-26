У Запорізькій області внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

Минулої ночі російські окупаційні війська обстріляли Павлівську громаду Запорізької області: пошкоджено один із об'єктів енергетичної інфраструктури, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація в четвер вранці.

"Цієї ночі окупанти нанесли два ракетні удари (попередньо ракетами С-300) по Павлівській громаді Запорізького району. Вибухами пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури", - інформує ОВА в телеграм-каналі.