Події

09:30 26.01.2023

У Запорізькій області внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

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У Запорізькій області внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

Минулої ночі російські окупаційні війська обстріляли Павлівську громаду Запорізької області: пошкоджено один із об'єктів енергетичної інфраструктури, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація в четвер вранці.

"Цієї ночі окупанти нанесли два ракетні удари (попередньо ракетами С-300) по Павлівській громаді Запорізького району. Вибухами пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури", - інформує ОВА в телеграм-каналі.

Теги: #удар #запорізька

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