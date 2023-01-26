Окупанти обстрілювали три райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих від ворожого обстрілу не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

З його слів, у ніч на 26 січня зафіксовано влучення ракети (попередньо С-300) у Куп'янську. У результаті пошкоджено особистий автомобіль співробітника Нацполіції. Упродовж доби у Куп'янську внаслідок артобстрілів пошкоджено житловий будинок, магазин запчастин, об'єкт цивільної промисловості. У смт Дворічна - приватний житловий будинок. У Вовчанську ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, навчальний заклад та об'єкт цивільної промисловості.