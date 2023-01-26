Імпорт е/е зі Словаччини на четвер складе близько 4 тис. МВт-год

Україна у четвер отримає 3813 МВт-год електроенергії зі Словаччини, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, о 19 годині доби імпорт складе по 162 МВт, в решту 103-159 МВт.

За даними на електронній аукціонній платформі "Укренерго", по 450 МВт міждержавного перетину для імпорту на всі години доби забронював "Д.Трейдинг", по 6 МВт - "ЕРУ Трейдинг".

Виходячи з даних аукціонної платформи, "Укренерго" збільшила потужність перетину до 500-600 МВт залежно від години доби, тоді як раніше виставлялося по 300-350 МВт.

Ціна перетину становила 0 грн/МВт-год.

Як повідомлялося, після того, як у вихідні Україна отримала поки що рекордні 13,7 тис. МВт-год зі Словаччини, у понеділок-вівторок імпорт не здійснювався, у середу, 25 січня, він склав 99 МВт-год.

Таким чином, загалом у січні було п'ять імпортних поставок, що відображаються на сайті ENTSO-Е. Окрім постачання 25 січня, 22 січня в Україну було імпортовано 6,7 тис. МВт-год – цього дня "Д.Трейдинг" забронював 290 МВт на кожну годину доби, "ЕРУ Трейдинг" – по 5 МВт на всі години, плюс по 1 МВт на дві нічні години забронювало "НАП-Ком'юніті".

21 січня було імпортовано майже 7 тис. МВт-год, коли 290 МВт міждержавного перетину бронював на кожну годину доби "Д.Трейдинг", по 5 МВт на всі години "ЕРУ Трейдинг", а також по 1 МВт на три години з 16:00 по 19:00 "Августа".

20 січня - 220 МВт-год, перетин під які бронював "Д.Трейдинг".

15 січня – 655 МВт-год, цього дня перетин бронювали "Д.Трейдинг" (по 130 МВт на всі години), "ЕРУ Трейдинг" (по 20 МВт на всі години) та "Некстрейд" (20-30 МВт залежно від години).

ДТЕК зі свого боку 25 січня повідомив, що цього місяця почав імпортувати е/е з Європи, і за його підрахунками, поточна потужність передачі е/е дозволяє імпортувати близько 500 млн кВт-год на місяць, що відповідає місячному споживанню 2 млн домогосподарств.