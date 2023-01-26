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08:30 26.01.2023

"Укренерго" трохи підвищила ліміти областям на четвер, дефіцит становить близько 50% споживання

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"Укренерго" трохи підвищила ліміти областям на четвер, дефіцит становить близько 50% споживання

НЕК "Укренерго" на 26 січня трохи підвищила ліміти споживання областям порівняно з середою: денні на 0,16-067%, нічні майже на 1%, свідчать дані низки операторів системи розподілу.

Виходячи з цих даних, "Укренерго" практично не знижує ліміти третьої доби поспіль, а для Одеської області підвищила нічний ліміт одразу на 7%. Проте, згідно з повідомленням ДТЕК у Телеграм-каналі у середу ввечері, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях плануються цілодобові погодинні графіки, а на Одещині вони можуть бути застосовані лише з 7:00, а вночі, як і раніше, велика ймовірність застосування екстрених відключень. .

Також ДТЕК звернув увагу, що ліміти покривають 48% потреб області, з яких лише 15% можна дати населенню та бізнесу, тому графік відключень три на шість, де рахунок: світло є 3 години, його немає 6 годин.

За даними ДТЕК, Київщиною 27% виділеного ліміту йде населенню та малому бізнесу, а загалом він покриває лише половину її потреб.

Дані щодо рівня потреб у е/е Дніпропетровської області на 26 січня не оновлювалися, але на 25 січня, як зазначав гендиректор YASNO Сергій Коваленко, він становив 54%.

Як зазначив Коваленко, Київ на 26.01 буде забезпечений е/е на 61%, водночас як на 25.01, хоча ліміти бути трохи нижчими, потреби столиці, за його розрахунками, покривалися на 65%.

При цьому Коваленко звернув увагу на те, що імпорт е/е промисловими споживачами з Європи допоможе дещо зняти навантаження на енергосистему та дасть змогу виділяти більше ресурсу побутовим споживачам.

За його словами, на ринку зафіксовано перші великі угоди щодо імпорту електроенергії.

"Звичайно, найбільше зацікавлений у цьому механізмі великий бізнес. Так цей сегмент зможе убезпечити себе від стабілізаційних відключень, і водночас більше електроенергії буде доступно населенню", - написав Коваленко на своїй фейсбук-сторінці.

Він зазначив, що YASNO теж почала працювати в цьому напрямі та обговорювати з потенційними клієнтами нюанси нового інструменту – бізнес, що імпортує електроенергію, не відключатиметься від енергопостачання за погодинними графіками (але не під час екстрених відключень).

Для цього, як зазначив гендиректор енергопостачальника, потрібна технічна можливість не відключати бізнес, для чого важливо мати окрему лінію на виробництво.

Крім того, клієнти повинні надати прогнозовані погодинні обсяги споживання та підключитися до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОЕ.

ДТЕК зі свого боку в середу повідомив, що в січні почав імпортувати е/е з Європи, і за його підрахунками, поточна потужність передачі е/е дозволяє імпортувати близько 500 млн кВт-год на місяць, що відповідає місячному споживанню 2 млн домогосподарств.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 26 січня лімітами споживання електроенергії

Область

Денний ліміт, МВт

Зм. до попер. дня, %

Нічний ліміт

Зм. до попер. дня , %

Київ

986

+0,5

648

+0,9

Київська область

705

+0,57

595

+0,84

Дніпропетровська область

1194

+0,67

1181

+0,94

Одеська область

601

+0,16

441

+7

Полтавська область (у середньому)

452,3

+0,5

401,7

+0,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як повідомлялося, у січні Україна імпортувала зі Словаччини близько 14,7 тис. МВт-год за п'ять днів постачання протягом місяця. Найактивніше міждержавний перетин викуповував "Д. Трейдинг", зокрема по 290-291 МВт на кожну годину доби 21-22 січня.

На початку року уряд прийняв ухвалу, якою гарантував невідключення бізнесу від поставок е/е у разі застосування погодинних графіків, якщо він є імпортером більш вартісного європейського ресурсу.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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