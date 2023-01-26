Події

07:52 26.01.2023

У середу окупанти завдали 60 ударів по Сумській області

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У середу окупанти завдали 60 ударів по Сумській області

У середу окупанти завдали 60 ударів по Білопільській, Есманьській, Глухівській, Зноб-Новгородській громадах, повідомляє ексголова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"По Есманьській громаді противник бив із САУ, 19 прильотів. А також у бік прикордоння відкривав 7 автоматних черг", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Білопільську громаду ворог обстріляв із артилерії, було зафіксовано 20 прильотів.

Глухівська громада була обстріляна з мінометів, 13 прильотів.

Також під мінометним вогнем була Зноб-Новгородська громада, 8 прильотів.

"У всіх випадках без постраждалих і руйнувань", - зазначив ексголова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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