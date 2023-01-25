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21:44 25.01.2023

Швейцарія зняла ембарго на реекспорт обладнання для розмінування в Україну і підтримала 9-й пакет санкцій проти РФ

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Швейцарія зняла ембарго на реекспорт обладнання для розмінування в Україну і підтримала 9-й пакет санкцій проти РФ

Федеральна рада Швейцарії в середу ухвалила рішення про нові умови щодо ембарго на постачання зброї, і дозволила реекспорт деяких видів швейцарського військового обладнання в Україну з інших країн.

"Тепер Швейцарія може звільняти від ембарго на постачання зброї обладнання для розмінування в Україні в кожному конкретному випадку. При видачі експортної ліцензії будуть вжиті кроки для забезпечення того, щоб матеріал використовувався законно та за призначенням", - повідомляється на сайті Федеральної ради.

Також 25 січня Федеральна рада ухвалила рішення про запровадження додаткових санкцій проти РФ, підтримавши останні заходи, введені Європейським союзом у рамках дев'ятого пакета санкцій.

"Федеральна рада приступить до реалізації заходів дев'ятого пакета санкцій, що набули чинності з 25 січня. До них належать заборони на послуги в сфері тестування продуктів, реклами, досліджень ринку та послуг з опитування громадської думки, а також нові заходи контролю та обмеження на експорт різних товарів, зокрема товарів подвійного призначення, товарів для військового та технологічного вдосконалення або для розвитку оборонно-промислового комплексу або товарів, що сприяють нарощуванню промислового потенціалу Росії, крім того, заборона на експорт товарів для аерокосмічної галузі буде поширена на двигуни для літаків та дронів. Аналогічним чином будуть заборонені нові інвестиції у російський гірничодобувний сектор", - йдеться у повідомленні.

 

 

Теги: #рф #санкції #швейцарія #розмінування

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