Ворог посилює тиск на бахмутському та вугледарському напрямках, тривають важкі бої
Ворог посилює тиск на бахмутському та вугледарському напрямках Донецької області, інтенсивність боїв зростає, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Тривають важкі бої. Противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів. Інтенсивність боїв зростає", - написала вона у телеграм-каналі.
Маляр зазначила, що зараз на Донбасі проти їхньої переваги у кількості бійців та озброєнні перевага українських сил у професіоналізмі військового командування та мужності воїнів.
"Шлях до нашої перемоги важкий. Але ми його пройдемо. І переможемо", - додала вона.