"Тернопільобленерго" та його голова також отримали штраф від НКРЕКП за порушення під час організації відключення е/е споживачам

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала АТ "Тернопільобенерго" та його керівника за порушення графіків відключень електропостачання споживачам.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у середу за результатами позапланової виїзної перевірки за скаргами споживачів.

Згідно з ним, оператора системи розподілу оштрафовано на 85 тис. грн, його керівника на 1,7 тис. грн.

За результатами перевірок встановлено, що оператор не забезпечував рівномірного розподілу обсягів зниження споживання між споживачами, а також неправильно інформував споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема через власні вебсайти, наголошується в обґрунтуванні постанови.

При цьому регулятор зобов'язав обленерго надалі дотримуватися справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання.

Рішення про накладення на керівника "Тернопільобленерго" адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1,7 тис. грн ухвалено у зв'язку з тим, що він несе персональну відповідальність за недотримання принципу недискримінаційності під час застосування розвантажувальних відключень споживачів електроенергії.

Крім того, комісія ухвалила рішення провести позапланові виїзні перевірки таких п'яти ОСР на чергові звернення споживачів щодо дотримання ними графіків відключень: втретє щодо "Волиньобленерго", вдруге щодо "Закарпаттяобленерго", вп'яте щодо "ДТЕК Київські електромережі", вчетверте щодо "ДТЕК Київські регіональні електромережі" і "ДТЕК Одеські електромережі".

Як повідомлялося, НКРЕКП на попередніх засіданнях за порушення під час організації відключень споживачів від електроенергії ухвалила рішення про накладення по 85 тис. грн штрафу на "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Одеські електромережі", "Вінницяобленерго", "Чернівціобленерго" та "Волиньобленерго" а також по 1700 грн штрафу - на їхніх керівників.

Починаючи з кінця 2022 року, НКРЕКП вже ухвалила рішення про перевірки ОСР щодо скарг споживачів на дискримінаційне відключення, неінформування про терміни відключень на п'яти засіданнях - 20, 27 та 30 грудня, 10 та 17 січня.

До першого списку за рішенням від 20 грудня потрапили АТ "Вінницяобленерго", ПрАТ "Закарпаттяобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", ПрАТ "Львівобленерго", АТ "ДТЕК Одеські електромережі", АТ "Полтаваобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", АТ "Хмельницькобленерго", ПрАТ "Волиньобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго" та АТ "Чернівціобленерго". До другого (від 27 грудня) - всі перераховані вище компанії, за винятком останніх трьох. 30 грудня було ухвалено рішення про перевірку ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі".

10 січня під перевірку НКРЕКП потрапили вчетверте ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", втретє - ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", АТ "ДТЕК Одеські електромережі", АТ "Полтаваобленерго", АТ "Хмельницькобленерго", вдруге - ПрАТ "Волиньобленерго", вперше - АТ "Прикарпаттяобленерго".

17 січня також було ухвалено рішення про перевірку правильності дотримання графіків вдруге щодо АТ "Чернівціобленерго" та вперше - щодо АТ "Чернігівобленерго".