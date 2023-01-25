Події

20:39 25.01.2023

Прокуратура автономії відкрила кримінальне провадження за фактом чергової хвилі масових незаконних затримань у Криму

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Прокуратура автономії відкрила кримінальне провадження за фактом чергової хвилі масових незаконних затримань у Криму

Прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК України) у зв'язку з незаконними обшуками та затриманнями представників корінного кримськотатарського народу, повідомляється в телеграм-каналі прокуратури Автономної республіки Крим та м.Севастополь у середу.

"Вчора, 24 січня, після низки незаконних обшуків в окупованому Джанкої російські силовики затримали шістьох кримських татар: Екрема Кроша, Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Османа Абдуразакова, Лемана Зекір'яєва та Халіла Мамбетова. Вже сьогодні підконтрольний РФ Київський райсуд м. Сімферополя усіх їх позбавив волі. Мало того, "правоохоронці" почали масово затримувати усіх небайдужих активістів, що прийшли до будівлі "суду" підтримати своїх земляків", - інформує прокуратура.

"Прикриваючись власним "антитерористичним" законодавством, окупанти систематично та масово переслідують кримчан на півострові. Однак кожному протиправному факту буде надана відповідна правова оцінка в межах кримінальних проваджень прокуратури АР Крим та м. Севастополя", - наголошується в повідомленні.

 

 

 

Теги: #прокуратура #крим

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