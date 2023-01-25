Шольц, Байден, Макрон, Сунак та Мелоні домовилися продовжувати військову підтримку України

Канцлер Олаф Шольц поговорив телефоном у середу вдень із президентом США Джо Байденом, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні про подальшу підтримку України.

Як повідомляється на сайті федерального канцлера, розмова була присвячена ситуації з безпекою в Україні та продовженню підтримки української боротьби з російським нападом.

"Усі п'ять глав держав та урядів домовилися продовжувати військову підтримку України у тісній євроатлантичній координації", - зазначено у повідомленні.