Події

20:26 25.01.2023

Шольц, Байден, Макрон, Сунак та Мелоні домовилися продовжувати військову підтримку України

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Шольц, Байден, Макрон, Сунак та Мелоні домовилися продовжувати військову підтримку України

Канцлер Олаф Шольц поговорив телефоном у середу вдень із президентом США Джо Байденом, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні про подальшу підтримку України.

Як повідомляється на сайті федерального канцлера, розмова була присвячена ситуації з безпекою в Україні та продовженню підтримки української боротьби з російським нападом.

"Усі п'ять глав держав та урядів домовилися продовжувати військову підтримку України у тісній євроатлантичній координації", - зазначено у повідомленні.

 

Теги: #допомога #захід

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