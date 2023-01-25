Події

20:00 25.01.2023

Зеленський подякував Байдену за рішення про передачу Україні 31 танка Abrams

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Зеленський подякував Байдену за рішення про передачу Україні 31 танка Abrams

Президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру Джозефу Байдену за рішення надати Україні танки Abrams.

"Дякую Джозефу Байдену за чергове сильне рішення - надати Україні танки Abrams. Вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Наразі вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної цілі - звільнення від загарбників України. Рухаємось уперед!" - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #сша #передача #танки

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