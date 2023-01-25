Зеленський подякував Байдену за рішення про передачу Україні 31 танка Abrams
Президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру Джозефу Байдену за рішення надати Україні танки Abrams.
"Дякую Джозефу Байдену за чергове сильне рішення - надати Україні танки Abrams. Вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Наразі вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної цілі - звільнення від загарбників України. Рухаємось уперед!" - написав Зеленський у твіттері.