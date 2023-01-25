Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні 31 танк M1 Abrams.

"Сьогодні я оголошую, що США відправлять в Україну 31 танк M1 Abrams, еквівалент одного українського батальйону. Глава Міноборони Ллойд Остін рекомендував цей крок. Ми хочемо зміцнити можливості України захищати свою територію. Ми також надаємо необхідні запчастини, необхідні для роботи цих танків на полі бою. Усі логістичні питання будуть реалізовані якнайшвидше", - заявив Байден на пресконференції в Білому домі.

Байден уточнив, що відправлення цієї техніки забере час. Однак він запевнив, що цей час США витратять на навчання українських військових використанню M1 Abrams, яке розпочнеться якнайшвидше.

Американський президент запевнив, що передача США військової допомоги Україні не становить загрози для території Росії.

За словами Байдена, лідери країн Заходу хочуть, щоб бойові дії в Україні завершилися. "Ми всі хочемо завершення боїв, проте це має статися на справедливих для Києва умовах", - додав він.

Раніше у середу Bloomberg повідомляло з посиланням на джерела, що США виділять $400 млн на виробництво 31 танка M1 Abrams, а їх створенням займатиметься компанія General Dynamics Corp.

M1 Abrams - основний бойовий танк збройних сил США, що перебуває на озброєнні з 1980 року. США мають у своєму розпорядженні понад 2,6 тис. одиниць різних модифікацій M1 Abrams, понад 3 450 машин перебувають на зберіганні.

У середу влада ФРН ухвалила рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. При цьому німецька влада дасть союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 в Україну.