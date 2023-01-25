Окупанти обстріляли фельдшерсько-акушерський пункт у Токарівці, постраждалих немає

Російські окупанти в середу завдали удару по будівлі фельдшерсько-акушерського пункту в селі Токарівка Дар'ївської об'єднаної територіальної громади Херсонського району, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Російська армія продовжує воювати з медзакладами в Херсонській області. Вчора рашисти атакували пологовий будинок у Херсоні, сьогодні – фельдшерсько-акушерський пункт у селі Токарівка Дар'ївської тергромади", - йдеться у повідомленні.

"Медичний заклад зазнав серйозних руйнувань – будівля частково зруйнована. На щастя, ця атака росіян обійшлася без постраждалих серед мирних людей", - додали в обладміністрації.