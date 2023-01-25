Окупанти вдень обстріляли околиці двох прикордонних сіл Чернігівської області - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли околиці сіл Леонівка Семенівської об'єднаної територіальної громади та Ясна Поляна Новгород-Сіверської ОТГ Новгород-Сіверського району Чернігівської області у середу вдень, інформації про постраждалих мирних жителів та руйнування немає, йдеться у повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Із 13:20 до 13:25 надійшла інформація про п'ять приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н. п. Леонівка. Втрат серед о/с і техніки немає… З 13:20 до 14:04 повідомили про вісім приходів, імовірно з міномета 120 мм, і про чотири приходи, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н. п. Ясна Поляна. Втрат серед о/с і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Леонівка і Ясна Поляна перебувають приблизно за 2 км від кордону з РФ.