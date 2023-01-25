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17:09 25.01.2023

ЄСПЛ ухвалив рішення про прийнятність справи "Україна та Нідерланди проти Росії" про злочини РФ із 2014 року

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ЄСПЛ ухвалив рішення про прийнятність справи "Україна та Нідерланди проти Росії" про злочини РФ із 2014 року

Європейський суд з прав людини у середу оголосив своє рішення про прийнятність міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії", повідомляє заступник міністра юстиції України Ірина Мудра.

"Велика Палата Європейського суду з прав людини визнала заяви №8019/16, №43800/14, №28525/20 (об’єднані в одну справу) частково прийнятними. Це рішення є остаточним. Після нього Велика Палата згодом винесе рішення по суті справи", - написала Мудра у фейсбуці.

Вона зазначила, що це перша справа щодо захоплення східної України у 2014 році та чергове судове рішення про притягнення РФ до міжнародної правової відповідальності.

"Справа стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року (заява №8019/16), викрадення та спроб незаконного вивезення дітей-сиріт з Донецької та Луганської областей на територію РФ (заява №43800/14). Крім того, у зазначеній справі Україною та Королівством Нідерланди були заявлені, зокрема, скарги стосовно збиття малайзійського "Боїнгу" рейсу МН17 у 2014 році над тимчасово окупованою територією Донецької області (заява №28525/20). У 2020 році три міждержавні справи були об’єднані в одну "Україна та Нідерланди проти Росії", - написала заступник міністра юстиції.

За словами Мудрої, це рішення ЄСПЛ допоможе притягненню до відповідальності РФ за дії, які призвели до масових порушень прав людини на сході України, і зупинити ці порушення, на скільки це можливо. Також воно сприятиме підтримці індивідуальних позовів громадян і компаній проти РФ і в ЄСПЛ, і в інвестиційних арбітражах, і буде основою, на якій індивідуальні справи, справи в арбітражах рухатимуться далі, щоб заявники могли стягувати компенсації з РФ.

Також це рішення, за її словами, стане "зброєю для подальших переговорів із Росією (коли буде, з ким і про що), і з нашими міжнародними партнерами". "Такі рішення можуть бути використаними для дипломатичного тиску на Росію, запровадження додаткових санкцій різного рівня, а також доведення відповідальності РФ щодо порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях", - наголосила заступник міністра.

Мудра наголосила, що вироки ЄСПЛ не мають терміну давності.

Заступник міністра також повідомила, що станом на 23 січня 2022 року у провадженні ЄСПЛ перебуває загалом п'ять міждержавних справ України проти РФ.

Теги: #єспл

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