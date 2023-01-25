На території Білорусі перебувають майже 6 тис. російських військових – ГУР Міноборони України

На території Білорусі перебувають майже 6 тис. російських військових.

Відповідну заяву зробив представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні на території Білорусі сухопутний компонент становить 5 800 військовослужбовців. Друга механізована дивізія наразі перемістилася на територію Росії, а також увійшла вже на територію України. Це Луганська область. Наразі туди заходять підрозділи шостої дивізії, підрозділи територіальних військ для підготовки. Це зовсім не такий контингент, який був на початку агресії. Там немає потужного авіаційного компонента, попри навчання, там немає потужного ракетного компонента, там немає повітрянодесантних військ", – зазначив Скібіцький.

Він додав, що наразі на території Білорусі є один дивізіон "Іскандерів", зенітно-ракетні системи С-300, С-400 і три літаки МіГ-31.