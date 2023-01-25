Окупанти 52 рази обстріляли Херсонщину за останню добу, застосовували артилерію, РСЗВ, міномети, танки, авіацію та ракети – ексголова ОВА

Російські окупанти протягом минулої доби 52 рази обстріляли територію Херсонщини, внаслідок чого одна особа загинула та ще шестеро дістали поранень, повідомив ексголова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків. авіації, також по області завдано ракетних ударів", - написав Янушевич у телеграмі в середу.

Він уточнив, що обласний центр - м. Херсон – протягом доби 12 разів зазнав ворожих обстрілів. "Ворожі снаряди поцілили в пологовий будинок, школу, поліклініку, морпорт та житлові будинки", - наголосив ексголова ОВА.

Янушевич уточнив, що внаслідок ворожих ударів у регіоні минулої доби одна особа загинула, шестеро осіб дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Як повідомлялося, 24 січня президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення п'яти голів обласних військових адміністрацій, унаслідок чого було звільнено голів Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, Запорізької - Олександра Старуха, Київської – Олексія Кулебу, Сумської - Дмитра Живицького та Херсонської - Ярослава Янушевича.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/3291