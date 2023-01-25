Російський Генштаб продовжує спроби зміцнити репутацію військового командування як справжніх захисників Росії – ISW

Начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов продовжував спроби представити себе і традиційну структуру російського військового командування справжніми захисниками Росії, зазначають дослідники Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, у звіті за 24 січня наголошується, що Герасимов звинуватив Україну та країни НАТО в прагненні погрожувати Росії, а також посилався на історичну роль російського Генерального штабу в керівництві та захисті Росії під час кількох військових криз, включно з Великою Вітчизняною війною (Другою світовою війною). Зокрема, Герасимов стверджував, що "сучасна Росія ніколи не знала такого рівня та інтенсивності бойових дій", і натякав, що нинішня війна в Україні становить найбільшу загрозу для Росії з часів Великої Вітчизняної війни, що потребує керівництва та захисту Генерального штабу Росії під керівництвом Герасимова.

"Представлення Герасимовим війни і тривалі зусилля Генерального штабу з активізації діяльності в історичному контексті Великої Вітчизняної війни є частиною кампанії з протидії зростанню потужності та впливу фінансиста групи Вагнера Євгена Пригожина, голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова та їхніх відповідних воєнізованих структур, які загрожують Герасимову та Генеральному штабу Росії", - вважають аналітики.

Зазначено також, що ці заяви є продовженням спроби Путіна переосмислити нинішню боротьбу як спробу, подібну до Великої Вітчизняної війни, виправдати затягнуті вимоги самопожертви та мобілізації з боку російського народу.

Окремо аналітики відзначили кадрові перестановки в керівництві російських військових округів, про які повідомлялося 23 січня. Зокрема, повідомлялося, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив генерал-полковника Сергія Кузовлєва командувачем Південного військового округу (ПВО), а генерал-лейтенанта Євгена Никифорова - командувачем Західного військового округу (ЗВО). Водночас різні джерела вказують різні терміни зміни керівництва у зазначених округах: видання "РБК" стверджувало, що Никифоров змінив Кузовлєва на посаді командира ЗВО після того, як Кузовлєв обіймав цю посаду з 13 грудня 2022 року до 23 січня 2023 року. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що міністерство оборони Росії призначило Кузовлєва командувачем ЗВО наприкінці жовтня 2022 року. "РБК" водночас повідомляло, що міноборони Росії призначило генерал-лейтенанта Романа Бердникова командувачем ЗВО у жовтні 2022 року. 26 грудня 2022 року Головне управління розвідки України (ГУР) повідомило, що Никифоров залишив свою посаду начальника штабу Східного військового округу (СВО), щоб замінити Кузовлєва в рамках внутрішньої боротьби за владу між фінансистом Вагнера Євгеном Пригожиним, Шойгу та Герасимовим.

Зазначено також, що Никифоров раніше командував бійцями групи Вагнера в Україні як командувач 58 загальновійськової армії в 2014 році і може бути пов'язаний з Пригожиним.

"Суперечливі повідомлення про командування ЗВО та ПВО припускають, що динаміка командування військових округів залишається непрозорою, що вказує на те, що російські збройні сили щосили намагаються створити надійні структури управління і зберегти традиційне командування", - наголошується у звіті.