Події

10:15 25.01.2023

Російський Генштаб продовжує спроби зміцнити репутацію військового командування як справжніх захисників Росії – ISW

3 хв читати
Російський Генштаб продовжує спроби зміцнити репутацію військового командування як справжніх захисників Росії – ISW

Начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов продовжував спроби представити себе і традиційну структуру російського військового командування справжніми захисниками Росії, зазначають дослідники Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, у звіті за 24 січня наголошується, що Герасимов звинуватив Україну та країни НАТО в прагненні погрожувати Росії, а також посилався на історичну роль російського Генерального штабу в керівництві та захисті Росії під час кількох військових криз, включно з Великою Вітчизняною війною (Другою світовою війною). Зокрема, Герасимов стверджував, що "сучасна Росія ніколи не знала такого рівня та інтенсивності бойових дій", і натякав, що нинішня війна в Україні становить найбільшу загрозу для Росії з часів Великої Вітчизняної війни, що потребує керівництва та захисту Генерального штабу Росії під керівництвом Герасимова.

"Представлення Герасимовим війни і тривалі зусилля Генерального штабу з активізації діяльності в історичному контексті Великої Вітчизняної війни є частиною кампанії з протидії зростанню потужності та впливу фінансиста групи Вагнера Євгена Пригожина, голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова та їхніх відповідних воєнізованих структур, які загрожують Герасимову та Генеральному штабу Росії", - вважають аналітики.

Зазначено також, що ці заяви є продовженням спроби Путіна переосмислити нинішню боротьбу як спробу, подібну до Великої Вітчизняної війни, виправдати затягнуті вимоги самопожертви та мобілізації з боку російського народу.

Окремо аналітики відзначили кадрові перестановки в керівництві російських військових округів, про які повідомлялося 23 січня. Зокрема, повідомлялося, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив генерал-полковника Сергія Кузовлєва командувачем Південного військового округу (ПВО), а генерал-лейтенанта Євгена Никифорова - командувачем Західного військового округу (ЗВО). Водночас різні джерела вказують різні терміни зміни керівництва у зазначених округах: видання "РБК" стверджувало, що Никифоров змінив Кузовлєва на посаді командира ЗВО після того, як Кузовлєв обіймав цю посаду з 13 грудня 2022 року до 23 січня 2023 року. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що міністерство оборони Росії призначило Кузовлєва командувачем ЗВО наприкінці жовтня 2022 року. "РБК" водночас повідомляло, що міноборони Росії призначило генерал-лейтенанта Романа Бердникова командувачем ЗВО у жовтні 2022 року. 26 грудня 2022 року Головне управління розвідки України (ГУР) повідомило, що Никифоров залишив свою посаду начальника штабу Східного військового округу (СВО), щоб замінити Кузовлєва в рамках внутрішньої боротьби за владу між фінансистом Вагнера Євгеном Пригожиним, Шойгу та Герасимовим.

Зазначено також, що Никифоров раніше командував бійцями групи Вагнера в Україні як командувач 58 загальновійськової армії в 2014 році і може бути пов'язаний з Пригожиним.

"Суперечливі повідомлення про командування ЗВО та ПВО припускають, що динаміка командування військових округів залишається непрозорою, що вказує на те, що російські збройні сили щосили намагаються створити надійні структури управління і зберегти традиційне командування", - наголошується у звіті.

 

 

Теги: #війна #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 25.01.2023
У результаті агресії РФ загинуло 459 дітей, 916 – поранено

У результаті агресії РФ загинуло 459 дітей, 916 – поранено

08:29 25.01.2023
Росія готується до нової хвилі агресії

Росія готується до нової хвилі агресії

13:40 24.01.2023
Населення Львова у війну зросло на 150 тис., Житомира змінилося мало, а Миколаєва впало на 200 тис. – мери

Населення Львова у війну зросло на 150 тис., Житомира змінилося мало, а Миколаєва впало на 200 тис. – мери

10:56 24.01.2023
РФ поглиблює військові та економічні зв'язки з Іраном, прагнучи обходу санкцій, - ISW

РФ поглиблює військові та економічні зв'язки з Іраном, прагнучи обходу санкцій, - ISW

10:02 24.01.2023
Окупанти провели невдалу наступальну операцію у Запорізькій області - ISW

Окупанти провели невдалу наступальну операцію у Запорізькій області - ISW

09:47 24.01.2023
Боєздатність ПВК "Вагнера" через вербування ув'язнених суттєво знизилася - ISW

Боєздатність ПВК "Вагнера" через вербування ув'язнених суттєво знизилася - ISW

08:10 24.01.2023
Війна в Україні забрала життя щонайменше 7068 цивільних, ще 11415 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 7068 цивільних, ще 11415 поранено

21:37 23.01.2023
Путін боїться не НАТО, він боїться ідеї свободи, яка підійшла ближче до російських кордонів - Нобелівська лауреатка миру Матвійчук

Путін боїться не НАТО, він боїться ідеї свободи, яка підійшла ближче до російських кордонів - Нобелівська лауреатка миру Матвійчук

19:55 23.01.2023
У Стамбулі 22 лютого відбудеться саміт, присвячений річниці російсько-української війни

У Стамбулі 22 лютого відбудеться саміт, присвячений річниці російсько-української війни

16:51 23.01.2023
ПС ЗСУ у понеділок знищили два російські штурмовики, ударний гелікоптер, дві ракети і БПЛА на східному напрямку

ПС ЗСУ у понеділок знищили два російські штурмовики, ударний гелікоптер, дві ракети і БПЛА на східному напрямку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Звільнено п'ятьох керівників обласних прокуратур – Офіс генпрокурора

Мера Рені Одеської області затримано за хабар

РНБО запровадила додаткові санкційні обмеження щодо намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

Проблематика, яка заважатиме державі, буде прибиратися

Росія готується до нової хвилі агресії

ОСТАННЄ

Звільнено п'ятьох керівників обласних прокуратур – Офіс генпрокурора

Мера Рені Одеської області затримано за хабар

РНБО запровадила додаткові санкційні обмеження щодо намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

В Одесі СБУ затримала ворожого агента, який "здавав" окупантам позиції ППО та енергооб'єкти

Окупанти 52 рази обстріляли Херсонщину за останню добу, застосовували артилерію, РСЗВ, міномети, танки, авіацію та ракети – ексголова ОВА

На Київщині у середу ліквідуватимуть вибухонебезпечні предмети – ОВА

Стефанішина закликала держави ЄС допомогти розширити мережу видачі українських документів на території Євросоюзу

На деокупованих територіях Харківщини виявлено та знешкоджено понад 50 тис. вибухонебезпечних предметів, зокрема понад 400 за минулу добу – ДСНС

За добу на Харківщині 2 поранених унаслідок ворожих обстрілів – Синєгубов

Кулеба повідомив про розгляд європейськими країнами можливості передачі Україні літаків F16

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА