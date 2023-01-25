Події

09:18 25.01.2023

За добу на Харківщині 2 поранених унаслідок ворожих обстрілів – Синєгубов

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За добу на Харківщині 2 поранених унаслідок ворожих обстрілів – Синєгубов

У середу, 25 січня, російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні о 7-й годині ранку окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ. Там горить приватний будинок та магазин. Попередньо – без постраждалих. На місці працюють екстрені служби", - написав у своєму телеграм-каналі.

За його словами, за минулу добу на слобожанському напрямку ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна, на куп'янському напрямку під ворожим вогнем були Вільшанка, Синьківка, Іванівка, Котлярівка та Табаївка.

"У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари. У смт Куп'янськ-Вузловий унаслідок обстрілу пошкоджено два приватні домоволодіння, господарчі споруди і газогін. У смт Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку. Близько 11:00 у селі Липці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє людей. Обоє госпіталізовані в середньому стані", - написав Синєгубов.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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