Події

08:50 25.01.2023

Кулеба повідомив про розгляд європейськими країнами можливості передачі Україні літаків F16

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Кулеба повідомив про розгляд європейськими країнами можливості передачі Україні літаків F16

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про розгляд європейськими країнами можливості передачі Україні літаків F16.

"Тепер F16? - Так. - Беру в роботу, друже. Це я щойно отримав питання від одного європейського колеги. І відповів йому. Він знає, що робити", - написав він у фейсбуці у вівторок увечері.

"А ви повинні знати, що як би складно не було, ніколи не можна здаватися… Завжди треба вірити і багато працювати. І все буде. Тому що Україна може все", – наголосив міністр.

 

 

 

Теги: #літаки #кулеба

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