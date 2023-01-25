Кулеба повідомив про розгляд європейськими країнами можливості передачі Україні літаків F16

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про розгляд європейськими країнами можливості передачі Україні літаків F16.

"Тепер F16? - Так. - Беру в роботу, друже. Це я щойно отримав питання від одного європейського колеги. І відповів йому. Він знає, що робити", - написав він у фейсбуці у вівторок увечері.

"А ви повинні знати, що як би складно не було, ніколи не можна здаватися… Завжди треба вірити і багато працювати. І все буде. Тому що Україна може все", – наголосив міністр.