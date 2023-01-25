Події

08:48 25.01.2023

Частка вітчизняних виробників в "Армії дронів" перевищує 60%

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Частка вітчизняних виробників в "Армії дронів" перевищує 60%

Проєкт "Армія дронів" у рамках платформи UNITED24 законтрактував 1711 безпілотників, з них 1056, або 61,7% - дрони українських виробників, повідомив віцепрем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

"Зараз на фронті майже 1 тисяча "пташок" "Армії дронів". Загалом законтрактовано 1711 БПЛА. З них 1056 – дрони українських виробників", - написав Федоров, розмістивши відео знищення дронами російської техніки на Херсонському напрямку.

За його словами, Міноборони, Генштаб та Держспецзв'язку аналізують успішність кожного виду БПЛА для формування найбільш ефективної армії дронів.

Раніше з посиланням на конференцію про БПЛА 14 січня повідомлялося, що проєкт "Армія дронів" у рамках платформи UNITED24 забезпечив контрактування 1600 дронів на 3,3 млрд грн і частину з них виготовлено українськими виробниками.

 

 

 

Теги: #статистика #армія #дрони

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