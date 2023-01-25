У результаті агресії РФ загинуло 459 дітей, 916 – поранено

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 459 дітей, 916 – отримали поранення, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 25 січня 2023 року більше ніж 1375 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 459 дітей загинуло та понад 916 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 440, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 85, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63", – сказано у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

24 січня внаслідок обстрілу ворогом м. Костянтинівка Донецької області отримали поранення дві дівчинки 8 та 16 років.

Внаслідок бомбардування та обстрілів збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів. 337 із них зруйновано повністю.