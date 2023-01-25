Розгляд питання про включення об'єкту "Історичний центр міста-порту Одеса" до Світової спадщини під загрозою, через росіян перенесено на 25 січня

Розгляд питання про включення об'єкта "Історичний центр міста-порту Одеса" до Світової спадщини перенесено на середу, 25 січня, через затягування російськими представниками рішень з інших питань, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"В Парижі триває 18-та позачергова сесія Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, де має бути розглянуто номінацію України про включення об’єкту "Історичний центр міста-порту Одеса" до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою", – написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Ткаченко зазначив, що "вже вранці, коли Росія намагалася видалити наше питання з порядку денного, стало зрозумілим, що процес простим не буде".

За його словами, росіяни весь день затягували рішення щодо інших питань, тому українське питання довелося перенести на середу, 25 січня.

"Тримаємо кулаки. Тримаємо культурний фронт. Очікуємо на позитивне рішення завтра", – написав міністр.