Окупанти завдали 187 ударів по 8 ОТГ Сумщини
Протягом доби окупанти обстріляли 8 громад Сумської області, зафіксовано 187 ударів, повідомив ексголова ОВА Дмитро Живицький.
"Протягом дня росіяни обстріляли вісім прикордонних громад, було 187 ударів", – написав він у телеграм-каналі.
Зокрема, по Новослобідській громаді ворог вів мінометний вогонь, 10 прильотів.
Білопільську громаду супротивник обстріляв 5 разів. Це були артилерійські (48 прильотів) та мінометні (34 прильоти) обстріли. "Вибухи пошкодили їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату", – уточнив Живицький.
По Есманьській громаді росіяни вдарили тричі протягом дня. 6 мін розірвалися на прикордонні, крім того було 18 прильотів з артилерії.
По Шалигинській громаді росіяни вели мінометний обстріл, 20 прильотів.
Миропільську громаду противник теж обстріляв із мінометів, 11 прильотів.
У Краснопільській громаді три міни розірвалися на прикордонні. Також ворог здійснив артобстріл території, 6 прильотів.
У Путивльській громаді ворог із мінометів двічі вдарив по прикордонних селах. Було 19 прильотів.
Також голова ОВА додав, що після 8:00 росіяни з мінометів обстріляли Білопільську громаду, 5 прильотів. Без руйнувань.