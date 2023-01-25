Окупанти завдали 187 ударів по 8 ОТГ Сумщини

Протягом доби окупанти обстріляли 8 громад Сумської області, зафіксовано 187 ударів, повідомив ексголова ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня росіяни обстріляли вісім прикордонних громад, було 187 ударів", – написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, по Новослобідській громаді ворог вів мінометний вогонь, 10 прильотів.

Білопільську громаду супротивник обстріляв 5 разів. Це були артилерійські (48 прильотів) та мінометні (34 прильоти) обстріли. "Вибухи пошкодили їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату", – уточнив Живицький.

По Есманьській громаді росіяни вдарили тричі протягом дня. 6 мін розірвалися на прикордонні, крім того було 18 прильотів з артилерії.

По Шалигинській громаді росіяни вели мінометний обстріл, 20 прильотів.

Миропільську громаду противник теж обстріляв із мінометів, 11 прильотів.

У Краснопільській громаді три міни розірвалися на прикордонні. Також ворог здійснив артобстріл території, 6 прильотів.

У Путивльській громаді ворог із мінометів двічі вдарив по прикордонних селах. Було 19 прильотів.

Також голова ОВА додав, що після 8:00 росіяни з мінометів обстріляли Білопільську громаду, 5 прильотів. Без руйнувань.