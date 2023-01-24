Події

22:40 24.01.2023

Саакашвілі заразився коронавірусом

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Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі заразився коронавірусом. Про це повідомив у вівторок увечері його адвокат Шалва Хачапурідзе.

"У Саакашвілі підтверджено ковід", - написав адвокат у соціальних мережах.

Хачапурідзе при цьому заявив, що до Саакашвілі до лікарняної палати, де він зараз знаходиться, відвідувачі, включаючи адвокатів, входять із дотриманням необхідних антикоронавірусних заходів.

"Як? Ми всі заходимо до нього замотані", - написав адвокат.

Адвокат також написав, що Саакашвілі у вівторок вкотре знепритомнів у лікарні.

Представники тбіліської клініки "Вівамед", де Саакашвілі проходить лікування, поки не прокоментували заяву адвоката про те, що у екс-президента виявлено коронавірус. Цю інформацію також поки що не прокоментували у спеціальній пенітенціарній службі Мін'юсту Грузії.

Теги: #саакашвілі #грузія

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