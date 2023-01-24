НКРЕКП наклала по 85 тис. грн штрафу на ОСР ДТЕК у Києві та Одеській області за порушення при організації відключень е/е

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наклала по 85 тис. грн штрафу на операторів системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Одеські електромережі" та по 1700 грн штрафів – на їх керівників за організацію відключень споживачів від електроенергії.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні у вівторок.

Керівники обох ОСР під час засідання заперечували інформацію про порушення, назвавши висновки комісії безпідставними, але вона їх не врахувала.

Зокрема, член комісії Ольга Бабій наголосила на тому, що скарги споживачів на "ДТЕК Київські електромережі" стосуються здебільшого не факту відключень, а саме неналежного інформування про них.

Згідно з обґрунтуванням постанови, у графіках стабілізаційних відключень, розміщених на вебсайті оператора, відсутня повна актуальна інформація назв вулиць, будинків, корпусів тощо, а також відсутня інформація про час останнього оновлення графіка стабілізаційних відключень.

В обґрунтуванні постанови щодо "ДТЕК Одеські електромережі" наголошується, що компанія, зокрема, не дотримується розміщених на вебсайті ліцензіата в мережі Інтернет "графіків стабілізаційних відключень", чим з боку ОСР не забезпечується рівномірного розподілу обсягів зниження споживання між споживачами.

Відповідно до обґрунтувань до постанов про адміністративне стягнення з керівників ОСР, вони, зокрема, не забезпечили належного інформування споживачів про відключення.

Зі свого боку, ДТЕК у своєму Телеграм-каналі увечері вівторка повідомив, що не погоджується з сьогоднішнім рішенням НКРЕКП і оскаржуватиме ці рішення в суді.

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб захистити чесне ім'я своїх працівників та всіх тих, хто сьогодні тримає енергетичний фронт", – наголосила компанія.

Вона наголосила, що українські енергетики сьогодні тримають свій фронт великою ціною і робитимуть це надалі, до перемоги, а також роблять усе можливе для рівномірного та справедливого розподілу дефіциту потужності між усіма споживачами у надскладних умовах.

Як повідомлялося, НКРЕКП 17 січня винесла перше рішення накласти на АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго" санкції у вигляді штрафу по 85 тис. грн за порушення при відключенні електропостачання споживачам.

Як зазначає комісія, порушення графіків відключень виявлено за результатами позапланових виїзних перевірок операторів систем розподілу (ОСР) за листопад-грудень 2022 року за скаргами споживачів.

Крім того, за недотримання принципу недискримінаційності при застосуванні відключень споживачів електроенергії, що передбачає персональну відповідальність керівників ОСР, НКРЕКП схвалила рішення накласти на керівників згаданих ліцензіатів адміністративне стягнення у вигляді штрафу 1700 грн.