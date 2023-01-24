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20:28 24.01.2023

Під Києвом з'явиться перша у світі IT-пасіка

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Під Києвом з'явиться перша у світі IT-пасіка

Під Києвом з'явиться перша у світі високотехнологічна пасіка з автоматизованими вуликами, де проводитимуться навчання для дітей та школярів за новим напрямом "Інформатика та бджільництво".

Проєкт буде реалізований завдяки спільному стартапу українських та польських розробників під назвою "AmoHive", метою якого є допомога вченим, які досліджують хвороби бджіл і наслідки їх невдалої зимівлі, а також створення нових кормів і ліків для комах.

Реалізація проєкту передбачає обладнання бджолиних вуликів спеціальними датчиками та сенсорами, що передають інформацію про стан вулика всередині та зовні, яке дозволяє проводити дослідження життєдіяльності бджіл швидше, точніше та докладніше.

Тестування нового продукту вже реалізується одночасно у кількох країнах світу за різних кліматичних умов.

"Наразі IT смарт-вулики українсько-польського виробництва "AmoHive" встановлюють бджолярі по всьому світу. Але саме постійно активна пасіка, де проводитимуться навчання для дітей та школярів за незвичайним та новим напрямом – "Інформатика та бджільництво", з'явиться вперше в Україні", - повідомив один із засновників стартапу Ігор Курдін.

За його словами, використання високих технологій у сучасному агробізнесі дозволить створити нові робочі місця та гарантувати Україні конкурентоспроможність на світовому ринку.

Як зазначають самі розробники "AmoHive", Україна є найбільшою країною у світі за кількістю бджолярів.

У зв'язку з цим, наголошує Курдін, плануються спільні дії, щоб розширити новий тренд смарт-бджільництва в Україні, що особливо, на його думку, має зацікавити молодь.

"Ми хочемо створити можливість, особливо для молоді, реалізувати себе творчо… Сподіваюся, що найближчими роками зросте популярність та увага до смарт-бджільництва, яке поєднує в собі інформаційні технології, програмування, використання алгоритмів штучного інтелекту. Ця сфера – світовий позитивний тренд", - заявив він.

Для досягнення цілей "AmoHive" підписала умову співпраці з масштабним проєктом "The World Bee Project" – першою у світі приватною ініціативою, яка використовує штучний інтелект та новітні технології для моніторингу запилювачів та біорізноманіття з глобальної точки зору, а також пошуку довгострокових рішень, які принесуть користь як природі, так і людям.

У планах команди "AmoHive" продовжуватиме збільшувати рівень автоматизації.

Про терміни та точну локацію будівництва IT-пасіки поки не повідомляється.

 

 

 

Теги: #it #створення #бджолярство #пасіка

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