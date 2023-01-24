Мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого минулого року і досі триває, ніяких хвиль мобілізації немає

Загальна мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого 2022 року і триває досі, ніяких хвиль мобілізації немає, заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

"У більшості випадків громадян сьогодні викликають до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію громадянина приймається після висновку медичної комісії про придатність до військової служби", - наводить слова Горбача Military Media Center Міністерства оборони України.

За словами начальника управління, особовий склад, який раніше не проходив військової служби, призивають до навчальних центрів, де відбувається навчання за визначеними спеціальностями. Після чого військовослужбовці прибувають до військових частин на конкретні посади.

Водночас Горбач зазначив, що мобілізовані громадяни з досвідом військової служби та нетривалою перервою у проходженні служби можуть бути відправлені одразу до бойових військових частин.

"Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. Насамперед мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями", - наголосив начальник управління.

"Сьогоднішній етап є вирішальним для нас і наших нащадків. Захистити нашу державу від агресора – обов'язок кожного", - підсумував він.