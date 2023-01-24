Фламандський уряд Бельгії передав генератори міськлікарні та водоканалу Луцька - ТЧХУ

Фламандський уряд Бельгії передав генератори для міської лікарні Луцька та комунального підприємства "Луцькводоканал".

"У межах підтримки Фламандського уряду Бельгії місту Луцьку передають потужні генератори, які забезпечуватимуть безперебійну роботу КП "Луцькводоканал" та міської лікарні, у якій наразі проходять стаціонарне лікування 650 осіб", - розповіло Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) на своїй офіційній сторінці у фейсбуці у вівторок.

У повідомленні наголошується, що представники ТЧХУ, Міністерства охорони здоров'я України, влада Луцька та Волинської області обговорили з членами Фламандського уряду Бельгії питання гуманітарної допомоги громадянам України.

"Міжнародний Рух Червоного Хреста завжди працює на подолання гуманітарної кризи в країнах, де є така потреба. Війна в Україні показала єдність Руху, єдність урядів країн, у тому числі і Фламандського уряду Бельгії. Об'єднавшись, ми можемо допомогти значно більшій кількості людей", - наголосив президент ТЧХУ Микола Поліщук.

У свою чергу міністр-президент Фламандського уряду Бельгії Ян Ямбон зазначив, що його уряд має намір і надалі підтримувати Україну та її громадян.

"Фламандський уряд та парламент Бельгії з початку повномасштабного вторгнення (Російської Федерації в Україну – ІФ-У) ухвалили рішення не залишати українців у біді. Відтоді ми продовжуємо підтримувати населення України найнеобхіднішими речами. Окрім допомоги, яку передаємо Луцьку, ми плануємо найближчим часом передати генератори до Рівненської та Одеської областей", - сказав Ямбон.

Джерела: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

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