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17:03 24.01.2023

Фінляндія може навчати українських військових – президент

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Фінляндія може навчати українських військових – президент

Фінляндія може навчати українських військових, заявив президент цієї держави Саулі Нііністьо на пресконференції у Києві з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок.

"Ми можемо навчати українських військових. Ми одна з небагатьох країн у Європі, яка має призов до лав своїх Збройних сил. І вони (Збройні сили – ІФ-У) щороку мають приймати та перенавчати людей. Для цього є об'єкти, відповідні приміщення, можливість та великий досвід інструкторів", - заявив Нііністьо на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві у вівторок.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо передання Фінляндією танків Leopard Україні, він зазначив, що, на його думку, у Європі має бути створено потужний бронетанковий підрозділ для централізованого передання Україні такого виду озброєння.

"Нам треба мати на увазі, що дискусія, яка має місце щодо танків (їх передання Україні – ІФ-У) з приводу такого підрозділу більшого: взяти один танк тут, один – там: цього недостатньо. Має бути потужний підрозділ у Європі. Ми обговорюємо можливість створити такий підрозділ, і ми розглядаємо можливості… Ми зробимо свій внесок у створення цього підрозділу", – заявив він.

Водночас Нііністьо також зазначив, що щодо передання Україні зброї Фінляндія має бути дуже уважною та обережною.

Він наголосив: "Серед країн, які мають у своєму розпорядженні Leopard, а їх понад десять у Європі, Фінляндія має унікальне становище, тому що ми єдина країна-член ЄС, але не НАТО, яка має найдовший кордон у Європі після України з Росією".

"Це завжди потрібно мати на увазі, коли ми розмірковуємо про свою роль і місце. Але вона буде, звісно, конструктивною", - резюмував президент Фінляндії.

Теги: #фінляндія #нііністьо

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