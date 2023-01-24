Події

13:16 24.01.2023

Українці за кордоном отримають можливість реєструвати акти цивільного стану – рішення Кабміну

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Кабінет Міністрів України схвалив надання громадянам України, які перебувають за кордоном, можливості отримувати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання чи перебування.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Рішення передбачає, що в умовах воєнного стану до законодавчого врегулювання закордонні дипломатичні установи України отримують можливість із використанням Державного реєстру актів цивільного стану громадян здійснювати таку держреєстрацію, вносити зміни до актових записів, поновлювати та анулювати їх незалежно від місця зберігання паперового носія актового запису цивільного стану. Також вони зможуть повторно видавати свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з реєстру.

 

Теги: #кабмін #послуги #держреєстрація

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