Окупанти вночі продовжили ракетні та артобстріли Донецької області, двоє мирних мешканців загинули - голова обладміністрації

Двоє мешканців Донецької області загинули і троє дістали поранень унаслідок обстрілів із боку російських окупантів у ніч на вівторок, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На горлівському напрямку напередодні ввечері одна людина загинула і дві поранені в Часовому Яру. Ще одна людина загинула у Парасковіївці Соледарської громади - у селі (влучання - ІФ-У) в школу. У Бахмуті пошкоджено будинок", - написав Кириленко у телеграмі у вівторок уранці.

На донецькому напрямку, за його словами, найбільше обстрілів було в Авдіївці: місто зазнало п'яти артобстрілів та шести обстрілів із "Градів". "Одна людина поранена у Кураховому. У Мар'їнській та Очеретинській громадах періодичні обстріли, без постраждалих", - розповів голова обладміністрації.

Також, за його словами, напередодні вдень окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, влучили у промислову зону. Також пошкоджено приватний будинок - ніхто не постраждав. Ще одна ракета влучила у школу в Іверському Новодонецької об'єднаної територіальної громади.

"На волноваському напрямку росіяни завдали п'яти ракетних ударів по Великоновосілківській громаді: чотири по Розливу та один по Багатирю. У Багатирі пошкоджено будинок. Крім того, зафіксовано обстріл Вугледара, Новоукраїнки та Богоявлення - без жертв. На лисичанському напрямку близько 20 прильотів", - повідомив Кириленко.