Події

10:56 24.01.2023

РФ поглиблює військові та економічні зв'язки з Іраном, прагнучи обходу санкцій, - ISW

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РФ поглиблює військові та економічні зв'язки з Іраном, прагнучи обходу санкцій, - ISW

РФ продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном, прагнучи взаємовигідного обходу санкцій, наголошується у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 23 січня.

"Голова Державної думи Росії В'ячеслав Володін зустрівся 23 січня в Тегерані зі спікером парламенту Ірану Мохаммадом Багером Галібафом і президентом Ірану Ібрагімом Райсі для розширення двосторонньої співпраці. Галібаф зазначив, що Москва і Тегеран мають прагнути зміцнення зв'язків у банківському, енергетичному й товарно-торговельному секторах перед американськими санкціями, які, на думку Володіна, зблизили дві країни. Джерела в Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) Ірану також висловили припущення про подальшу військову співпрацю між Тегераном та Москвою", - повідомляють аналітики.

Видання Tasnim News, що пов'язане з КВІР, оприлюднило редакційну статтю, в якій стверджувалося, що російсько-іранська угода про спільне виробництво може дозволити Ірану отримати російські ударні гелікоптери Мі-28 і Ка-52.

"І Тегеран, і Москва, ймовірно, розраховують на ці угоди, щоб пом'якшити тиск санкцій, впроваджених проти них США", - зазначають у ISW.

 

Теги: #війна #isw

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