Події

10:39 24.01.2023

У Фінляндії допустили розгляд заявки країни на членство в НАТО без Швеції

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У Фінляндії допустили розгляд заявки країни на членство в НАТО без Швеції

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто (Pekka Haavisto) не виключає, що заявку країни на членство в НАТО буде розглянуто без прив'язки до заявки Швеції.

"Фінляндії, можливо, доведеться переглянути свою заявку на одночасне членство в НАТО зі Швецією, якщо заявку Швеції буде відкладено на триваліший період часу", - заявив Хаавісто у вівторок, його цитують фінські ЗМІ.

Однак, за словами Гаавісто, ще зарано займати позицію з цього питання.

"Варіант номер один для безпеки Фінляндії та Швеції, як і раніше, полягає в тому, щоб країни прагнули вступити до НАТО одночасно", - сказав глава МЗС.

За словами Гаавісто, "вступ Фінляндії та Швеції до НАТО буде відкладено як мінімум до виборів у Туреччині". Президентські та парламентські вибори в Туреччині відбудуться 14 травня.

Він також зазначив, що Фінляндія, Швеція та Туреччина намагаються домовитися про нову тристоронню зустріч на початку весни для оцінки ситуації.

Держави-члени підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, коли всі держави-члени ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні з 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в альянсі поки що не ратифікували Туреччина й Угорщина.

Туреччина заблокувала процес вступу, вимагаючи від скандинавських країн оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, які обвинувачуються у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

Останніми днями у Швеції відбулися масштабні антитурецькі протести, які загострили відносини між двома країнами. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у понеділок увечері, що Анкара не підтримає заявку Швеції на членство в НАТО.

Теги: #нато #швеція #фінляндія

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