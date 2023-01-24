Окупанти провели невдалу наступальну операцію у Запорізькій області - ISW

Російські окупаційні війська, ймовірно, провели невдалу наступальну операцію у Запорізькій області за останні 72 години, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 23 січня.

"Російські сили не домоглися будь-яких підтверджених територіальних завоювань в Запорізькій області, незважаючи на безперервні заяви одного російського окупаційного чиновника", - йдеться у зведенні.

За даними аналітиків, протягом минулої доби російські війська продовжували обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове - Кремінна у Луганській області. Також окупанти продовжували наземні атаки в районі Бахмута та на західній околиці Донецька.

Українські сили, у свою чергу, завдали ударів по районах зосередження російських військ в окупованій Луганській області, повідомили в ISW.