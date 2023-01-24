Події

10:02 24.01.2023

Окупанти обстріляли 3 райони Харківщини, у Вовчанську поранено мирного жителя - Синєгубов

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Окупанти обстріляли 3 райони Харківщини, у Вовчанську поранено мирного жителя - Синєгубов

Минулої доби російські окупаційні війська вели масовані обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області - поранено одну людину, зруйновано будинки та об'єкти інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у вівторок уранці.

"Ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах", - написав він у телеграм-каналі. "У Вовчанську поранення дістав 52-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої важкості", - уточнив він.

"Сьогодні вранці ворог знову обстріляв Куп'янськ. Є влучання в житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - поінформував голова ОВА.

За даними ОВА, у Вовчанську Чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. У с. Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйновано навчальний заклад та будівлю культури. У с. Гатище Чугуївського району пошкоджено об'єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.

Джерело: https://t.me/synegubov/5382

Теги: #харківська_область #обстріли

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