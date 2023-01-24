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09:45 24.01.2023

Із бібліотек окупованої Луганщини вилучають українські книжки - ОВА

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Із бібліотек окупованої Луганщини вилучають українські книжки - ОВА

Російські окупаційні адміністрації вилучають із бібліотек Луганщини художні та історичні видання, повідомляється в офіційному телеграм-каналі Луганської обласної військової адміністрації у вівторок.

"Так зване міністерство освіти та науки "ЛНР" направило керівникам адміністрацій міст і районів, а також підвідомчим освітнім організаціям відповідний документ", - йдеться у повідомленні ОВА.

У ньому, зокрема, радять вилучити із фондів шкільних бібліотек на окупованій Луганській області книги зі списку, у якому 365 позицій. "Це - художня література, книги з історії, біографії, есе, що стосуються України", - повідомляє ОВА.

За даними обласної військової адміністрації, рекомендують прибрати: "літературу про Голодомор в Україні, підручники та довідники з історії України, комікси, публіцистику, видану після 2014 року, книжки з серії "Знамениті українці", художню літературу про "події періоду новітньої історії" в Україні і на Донбасі.

 

Теги: #бібліотека #луганська_область

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