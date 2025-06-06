Інтерфакс-Україна
Події
10:43 06.06.2025

Під час російського обстрілу постраждала бібліотека в Києві, загалом за час вторгнення пошкоджено 808 бібліотек

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Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявляє, що з початку повномасштабної війни в Україні зруйновано або пошкоджено щонайменше 808 бібліотек.

"Сьогодні Україна знову прокинулася під звуки вибухів. російська федерація завдала чергового масованого ракетного удару по мирних містах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ворог свідомо бʼє по житловій, гуманітарній та культурній інфраструктурі. Серед сьогоднішніх втрат — ще одна бібліотека (Центральна бібліотека Солом'янки імені Григорія Сковороди - ІФ-У). Загалом з початку повномасштабної війни в Україні зруйновано або пошкоджено щонайменше 808 бібліотек", - написав Точицький в мережі Facebook.

Міністр підкреслив, що такі ворожі удари є частиною системної спроби знищити українську культуру.

Теги: #атака_рф #бібліотека

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