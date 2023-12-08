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16:39 08.12.2023

З Херсонської бібліотеки ім. Гончара, що постраждала від обстрілу, до Миколаєва привезли близько 26 тис. примірників видань

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З Херсонської бібліотеки ім. Гончара, що постраждала від обстрілу, до Миколаєва привезли близько 26 тис. примірників видань

Міністерство культури та інформаційної політики заявляє, що з постраждалої від російського обстрілу Херсонської бібліотеки імені Олеся Гончара до Миколаєва привезли близько 26 тис. примірників видань.

"МКІП організовує заходи щодо переміщення бібліотечних фондів Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки (ОУНБ) імені Олеся Гончара, яка постраждала внаслідок обстрілу з боку Росії. Зокрема, МКІП координує взаємодію керівників підрозділів у галузі культури обласних військових адміністрацій та державних і комунальних бібліотек", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що 7 грудня з Херсонської до Миколаївської ОУНБ перевезли близько 26 тис. примірників видань, куди ввійшли старовинні та цінні книги, а також 135 підшивок цінних газет (фонд краєзнавчої літератури).

"Наразі директор Херсонської ОУНБ перебуває в Миколаєві, де спільно з керівництвом і працівниками Миколаївської бібліотеки здійснює заходи щодо розміщення перевезених документів та оформлення актів прийому-передачі", - додали у відомстві.

Крім того, на 12 грудня заплановано наступне перевезення документів бібліотечного фонду до Миколаївської ОУНБ обсягом до 30 тис. примірників.

 

Теги: #херсон #книги #бібліотека #порятунок

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