Виставка про історію бібліотеки музею Ханенків відкрилась у Києві

Виставка про історію унікальної книгозбірні Ханенків та створеної на її основі музейної бібліотеки відкрилась у музеї Богдана та Варвари Ханенків у Києві.

"У середині 1920-х років бібліотека музею впровадила універсальну десяткову класифікацію (УДК). Відтоді більшість книжок у її фонді маркували з цифри "7", що відповідає галузі знань "Мистецтво". Саме цей знак і став натхненням для назви виставки: "7 — це Мистецтво: бібліотека Музею Ханенків", розповіла одна із кураторів експозиції Ольга Гончаренко.

За її словами, у фонді музею наразі близько 20 тисяч видань та сотні документів в архіві.

"Ми думали, як презентувати цей великий матеріал і вирішили, що зробимо це через історії відомих і невідомих людей, які долучилися до створення бібліотеки", - зазначила Гончаренко.

Вона нагадала, що засновниця музею Варвара Ханенко в 1918 році передала в дар Українській академії наук своє "зібрання пам'яток мистецтва та старовини й бібліотеку при ньому" з умовою, що музей та бібліотека будуть відкритими для людей.

Виставка розповідає про різні періоди у житті музейної бібліотеки — від складного голодного та холодного 1921 року, розквіту і великих сподівань 1920-х, "вульгарної соціології" 1930-х до періоду тотальної цензури, закриття для громадськості та заміни музейної науки на ідеологічну популяризацію.

"До 1949 року бібліотека залишалася відкритою для публіки, однак її закрили через вимоги цензури обмежити доступ до літератури іноземними мовами", - зазначила представник кураторської групи Олена Шостак.

За словами Шостак, 10.10 (10 жовтня - ІФ-У) - погані дати для музею.

"10 жовтня 2022 року поряд з музеєм прилетів російський снаряд, будівлю було пошкоджено, були вибиті вікна. Ми пам'ятаємо це і нам це болюче, але я думаю, що для співробітників музею, катастрофою стало і 10 жовтня 1949 року, коли до музею прийшла комісія і сказала, що користуватися літературою іноземними мовами мають право виключно люди зі спеціальним дозволом і виключно - фахівці", - повідала Шостак.

Відвідувачі можуть не лише ознайомитися з експонатами, але і почитати книги бібліотеки музею в одному із залів виставки.

"Тут можна ознайомитися з книгами із колекції музею (це не стосується старовинного фонду, але у музеї останнім часом багато нових надходжень - ІФ-У). Цей простір функціонуватиме більше як зона релаксу, де людина може поринути в деталі книги, переконатися, що книга – це витвір мистецтва", - розповіла одна із організаторів експозиції Анфіса Дорошенко.

У чотирьох залах музею представлено архівні документи, мистецькі видання, книги з дарчими написами відомих діячів, іменні примірники, зразки "друкованої продукції", набори листівок і репродукцій, популярні мистецькі видання. Багато з представлених документів, репродукцій і книжок експонуються вперше.

Упродовж виставки, яка триватиме до 14 вересня, заплановані майстерні зі створення паперу, виготовлення мармурування, майстер-класи з монотипії, а також кураторські екскурсії й тематичні зустрічі.