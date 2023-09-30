Бібліотеки потребують уваги держави - Карандєєв

В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв вважає, що бібліотеки потребують уваги держави.

"Сьогодні в бібліотеках створюється наше майбутнє. Бібліотеки потребують уваги держави. Пріоритет міністерства - підтримувати будь-які ініціативи, спрямовані на задоволення потреб українців, які хочуть читати, для яких читання - норма життя", - цитує Карандєєва пресслужба відомства з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек.

Крім того, чиновник заявив, що бібліотеки деокупованих міст стали місцем комунікації та виконують важливу соціальну функцію.

Як повідомлялося, понад 220 бібліотек зруйновано та близько 400 пошкоджено в результаті російської агресії.

Результати дослідження Агентства Info Sapiens на замовлення Українського інституту книги (УІК) свідчать, що лише 12% українців користувалися бібліотеками за останні 12 місяців. Зокрема, на запитання, коли респонденти востаннє брали в бібліотеці книжки для читання, 69,6% відповіли, що не користуються бібліотекою або не пам'ятають, 18,4% - більш ніж 12 місяців тому, 6,5% - упродовж 2-12 місяців, 3,3% - протягом 2-4 тижнів, 2,2% - протягом останнього тижня.