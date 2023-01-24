Втрати російської армії за добу склали майже 700 одиниць о/с, 2 танки, 2 літаки та 4 вертольоти

Втрати російської армії за добу склали 690 одиниць о/с, 2 танки, 2 літаки та 4 вертольоти, а від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого – 122 170 осіб, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.01.23 орієнтовно склали особового складу - близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано, танків - 3152 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 6284 (+8) од, артилерійських систем – 2148 (+2) од, РСЗВ – 448 (+1) од, засоби ППО - 220 (+0) од, літаків - 289 (+2) од, гелікоптерів - 281 (+4) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3), крилаті ракети – 749 (+0), кораблі/катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од., спеціальна техніка – 194 (+1)", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.

У свою чергу Командування Повітряних сил повідомляє в телеграмі: "За півгодини протиповітряного бою з 00:00 до 00:30 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України на східному напрямку знищено три російські ударні гвинтокрили Ка-52".