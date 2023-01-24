Війна в Україні забрала життя щонайменше 7068 цивільних, ще 11415 поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 22 січня 2023 року склали 18483 цивільних (тижнем раніше – 18358), зокрема 7068 загиблих (7031), повідомило управління Верховного комісії з прав людини (УВКПЛ ООН) у ніч проти вівторка.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується у документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2800 чоловіків, 1895 жінок, 223 хлопчики та 180 дівчаток, тоді як стать 35 дітей і 1935 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 11415 поранених – 330 хлопчиків та 241 дівчинка, а також 267 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 15 січня загинули п'ятеро та поранено 11 дітей.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані щодо місяців.

Згідно з ними, кількість загиблих у грудні – 190 – перевищила показник листопада – 164, який був мінімальним із початку війни, а за 22 дні нового року воно становило 132 особи.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3372 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 712, у травні – до 476, у червні – до 376 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 по 28 лютого загинуло 359 осіб, за серпень – 307, за вересень – 330, за жовтень – 287.

Кількість поранених у грудні також перевищила дані листопада – 612 порівняно з 530, а з початку цього року склала 372. У жовтні кількість поранених скоротилася до 787 з 934 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня – 894 і трохи нижчою за показники попередніх місяців: липень – 1100, червень – 1030, травень – 1021. У квітні та березні було поранено відповідно 1257 та 2416 осіб.

Згідно зі зведенням, у січні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 123 особи та ще 353 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних предметів – наслідків війни померло 9 і було поранено 19 осіб (6% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у січні припало 90% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 15 січня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.