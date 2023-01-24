Події

08:05 24.01.2023

В Ізраїль та Нідерланди прямують два судна з українською кукурудзою та ячменем

1 хв читати
В Ізраїль та Нідерланди прямують два судна з українською кукурудзою та ячменем

Дві суховантажні машини з кукурудзою та ячменем вирушили в понеділок з українських портів, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"23 січня два судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 42 560 тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

Суховантаж Amyntor доставить 27 260 тонн кукурудзи до Нідерландів, судно Ata переправить до Ізраїлю 15,3 тис. тонн ячменю.

В українські порти також направляються сім суден, які в понеділок пройшли морським гуманітарним коридором.

"Станом на 23 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 18 372 920 тонн. Загалом було дозволено рух 1 340 суден: 667 на прибуття в українські порти та 673 - на вихід із них", - резюмували в СКЦ.

 

 

Теги: #україна #порти #агропродукція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:21 24.01.2023
Єрмак та Салліван обговорили посилення захисту критичної інфраструктури та забезпечення енергетичної безпеки України

Єрмак та Салліван обговорили посилення захисту критичної інфраструктури та забезпечення енергетичної безпеки України

00:11 24.01.2023
РНБО України запровадила санкції проти Миколи Гундяєва (племінник Патріарха Кирила) та інших священиків РПЦ

РНБО України запровадила санкції проти Миколи Гундяєва (племінник Патріарха Кирила) та інших священиків РПЦ

00:09 24.01.2023
Зеленський про бої на Донбасі та обстріли РФ прикордонних територій України: буде відповідь ворогу

Зеленський про бої на Донбасі та обстріли РФ прикордонних територій України: буде відповідь ворогу

00:04 24.01.2023
Зеленський анонсував "кадрові рішення"

Зеленський анонсував "кадрові рішення"

21:39 23.01.2023
Швеція надасть Україні матеріали для відновлення енергосистеми

Швеція надасть Україні матеріали для відновлення енергосистеми

11:36 23.01.2023
Рада ЄС на рівні глав МЗС обговорить військову допомогу Україні, зокрема рішення щодо танків - Боррель

Рада ЄС на рівні глав МЗС обговорить військову допомогу Україні, зокрема рішення щодо танків - Боррель

10:36 23.01.2023
На зимовій сесії ПАРЄ розглянуть чотири важливі для України резолюції

На зимовій сесії ПАРЄ розглянуть чотири важливі для України резолюції

07:53 23.01.2023
Зафрахтоване ООН судно з 30 тис. тонн пшениці для Ефіопії вийшло з українського порту

Зафрахтоване ООН судно з 30 тис. тонн пшениці для Ефіопії вийшло з українського порту

20:22 22.01.2023
Марокко передала Україні близько 20 танків Т-72Б

Марокко передала Україні близько 20 танків Т-72Б

21:03 21.01.2023
Держава виплачуватиме компенсації за зруйноване житло "житловими сертифікатами"

Держава виплачуватиме компенсації за зруйноване житло "житловими сертифікатами"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили ліквідували три ворожі вертольоти Ка-52

Кирило Тимошенко подав у відставку - заява

Дипломатичний марафон дав Україні реальне посилення оборони - Зеленський

Зеленський доручив Кабміну у п’ятиденний термін заборонити виїзд чиновників за кордон, окрім службових відряджень

РНБО України запровадила санкції проти Миколи Гундяєва (племінник Патріарха Кирила) та інших священиків РПЦ

ОСТАННЄ

Повітряні сили ліквідували три ворожі вертольоти Ка-52

Кирило Тимошенко подав у відставку - заява

Боррель заявив про намір Євросоюзу продовжувати допомагати Україні

Війна в Україні забрала життя щонайменше 7068 цивільних, ще 11415 поранено

ЗС України за добу відбили ворожі наступи в районах 11 населених пунктів

Росіяни обстріляли дев’ять громад Сумської області, є жертви та поранені

У результаті ворожих обстрілів у м. Часів Яр загинула одна людина, ще двоє поранено

На Дніпропетровщині ніч пройшла без обстрілів, незважаючи на сигнали повітряної тривоги

Дипломатичний марафон дав Україні реальне посилення оборони - Зеленський

Спостерігається зменшення кількості о/с ворожих військ окремих н.п. Луганської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА