В Ізраїль та Нідерланди прямують два судна з українською кукурудзою та ячменем

Дві суховантажні машини з кукурудзою та ячменем вирушили в понеділок з українських портів, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"23 січня два судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 42 560 тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

Суховантаж Amyntor доставить 27 260 тонн кукурудзи до Нідерландів, судно Ata переправить до Ізраїлю 15,3 тис. тонн ячменю.

В українські порти також направляються сім суден, які в понеділок пройшли морським гуманітарним коридором.

"Станом на 23 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 18 372 920 тонн. Загалом було дозволено рух 1 340 суден: 667 на прибуття в українські порти та 673 - на вихід із них", - резюмували в СКЦ.