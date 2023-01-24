Дипломатичний марафон дав Україні реальне посилення оборони - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дипломатичний марафон з питань військової підтримки, що стартував після візиту глави держави до Вашингтона, дав Україні реальне посилення оборони.

"Провів кілька нарад, що стосуються нашої міжнародної активності. Щодо підсумків "Рамштайну" і того, що вдалося отримати для України. Друга нарада – з приводу нового етапу нашого дипломатичного марафону, який розпочався після мого візиту до Вашингтона. Переговорів різного рівня з лідерами держав-партнерів – це ті, про які ми можемо сказати відкрито, – у мене було понад 30", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, цей марафон дав Україні дуже необхідні результати, реальне посилення оборони.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб наповнити лютий ще більш предметними контактами з лідерами", - сказав він.