Алієв заявив Блінкену, що дорога, яка пов'язує Карабах з Вірменією, не заблокована

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у понеділок провів телефонну розмову з головою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном, повідомляє пресслужба азербайджанського лідера.

Згідно з повідомленням, "під час бесіди держсекретар США висловив стурбованість ситуацією, що виникла на території Азербайджану в Лачинському коридорі (пов'язує Карабах з Вірменією - ІФ). Ентоні Блінкен висловив відданість США нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном та висловив свою підтримку переговорам щодо мирного договору".

Президент Алієв, у свою чергу, зазначив, як сказано в повідомленні, що на дорозі Лачин-Ханкенді немає жодної блокади, і наголосив, що з 12 грудня 2022 року цією дорогою пропущено близько 980 транспортних засобів, із них понад 850 автомобілів російських миротворців і понад 120 автомобілів Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Водночас президент Азербайджану сказав, що за допомогою МКЧХ до Вірменії доставлено близько 90 хворих, які проживають в Карабаху і потребують медичної допомоги. Президент Алієв заявив, що все це свідчить про те, що дорога Лачин-Ханкенді не закрита азербайджанською стороною", – повідомляє пресслужба.

Глава держави наголосив, що незаконна експлуатація родовищ корисних копалин на територіях Азербайджану, де тимчасово розміщені російські миротворці, має бути припинена. При цьому на родовищах має бути забезпечено можливість проведення Азербайджаном постійного моніторингу та інспекцій. Крім того, Алієв додав, що міни, зроблені Вірменією у 2021 році, були незаконно перевезені Лачинською дорогою.

Алієв також заявив про відданість Баку мирному процесу та нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.

"Глава держави наголосив, що мирний договір, який буде підписаний між Вірменією та Азербайджаном, повинен містити лише нормалізацію двосторонніх відносин на основі норм і принципів міжнародного права та представлених Азербайджаном п'яти принципів. Президент Алієв також зазначив, що права та безпека цивільного вірменського населення, яке проживає у Карабахській економічній зоні, забезпечуватимуться на основі Конституції та законів Азербайджану", - наголошується в повідомленні.

У ході телефонної розмови, що відбулася за ініціативи американської сторони, відбувся обмін думками з питань, що становлять обопільний інтерес, додає пресслужба.

У заяві Держдепу повідомляється, що Блінкен у телефонній розмові з Алієвим закликав припинити блокаду Лачинського коридору та активізувати мирні переговори з Вірменією.

У заяві Держдепу наголошується, що загроза виникнення гуманітарної кризи в Лачинському коридорі "підриває перспективи досягнення миру між Вірменією та Азербайджаном".

Минулого тижня Блінкен провів телефонну розмову прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, в якій наголосив на важливості безперебійного функціонування Лачинського коридору і висловив готовність США робити свій внесок у вирішення цієї проблеми.