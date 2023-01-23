Події

21:48 23.01.2023

Алієв заявив Блінкену, що дорога, яка пов'язує Карабах з Вірменією, не заблокована

2 хв читати
Алієв заявив Блінкену, що дорога, яка пов'язує Карабах з Вірменією, не заблокована

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у понеділок провів телефонну розмову з головою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном, повідомляє пресслужба азербайджанського лідера.

Згідно з повідомленням, "під час бесіди держсекретар США висловив стурбованість ситуацією, що виникла на території Азербайджану в Лачинському коридорі (пов'язує Карабах з Вірменією - ІФ). Ентоні Блінкен висловив відданість США нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном та висловив свою підтримку переговорам щодо мирного договору".

Президент Алієв, у свою чергу, зазначив, як сказано в повідомленні, що на дорозі Лачин-Ханкенді немає жодної блокади, і наголосив, що з 12 грудня 2022 року цією дорогою пропущено близько 980 транспортних засобів, із них понад 850 автомобілів російських миротворців і понад 120 автомобілів Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Водночас президент Азербайджану сказав, що за допомогою МКЧХ до Вірменії доставлено близько 90 хворих, які проживають в Карабаху і потребують медичної допомоги. Президент Алієв заявив, що все це свідчить про те, що дорога Лачин-Ханкенді не закрита азербайджанською стороною", – повідомляє пресслужба.

Глава держави наголосив, що незаконна експлуатація родовищ корисних копалин на територіях Азербайджану, де тимчасово розміщені російські миротворці, має бути припинена. При цьому на родовищах має бути забезпечено можливість проведення Азербайджаном постійного моніторингу та інспекцій. Крім того, Алієв додав, що міни, зроблені Вірменією у 2021 році, були незаконно перевезені Лачинською дорогою.

Алієв також заявив про відданість Баку мирному процесу та нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.

"Глава держави наголосив, що мирний договір, який буде підписаний між Вірменією та Азербайджаном, повинен містити лише нормалізацію двосторонніх відносин на основі норм і принципів міжнародного права та представлених Азербайджаном п'яти принципів. Президент Алієв також зазначив, що права та безпека цивільного вірменського населення, яке проживає у Карабахській економічній зоні, забезпечуватимуться на основі Конституції та законів Азербайджану", - наголошується в повідомленні.

У ході телефонної розмови, що відбулася за ініціативи американської сторони, відбувся обмін думками з питань, що становлять обопільний інтерес, додає пресслужба.

У заяві Держдепу повідомляється, що Блінкен у телефонній розмові з Алієвим закликав припинити блокаду Лачинського коридору та активізувати мирні переговори з Вірменією.

У заяві Держдепу наголошується, що загроза виникнення гуманітарної кризи в Лачинському коридорі "підриває перспективи досягнення миру між Вірменією та Азербайджаном".

Минулого тижня Блінкен провів телефонну розмову прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, в якій наголосив на важливості безперебійного функціонування Лачинського коридору і висловив готовність США робити свій внесок у вирішення цієї проблеми.

 

 

Теги: #сша #азербайджан #карабах

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:21 23.01.2023
Кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною, - Зеленський у зверненні до учасників Національної асоціації торгово-промислових палат США

Кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною, - Зеленський у зверненні до учасників Національної асоціації торгово-промислових палат США

19:33 23.01.2023
У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує держресурси для свого збагачення - посол США

У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує держресурси для свого збагачення - посол США

07:42 23.01.2023
Підозрюваного у причетності до стрілянини в Каліфорнії знайдено мертвим

Підозрюваного у причетності до стрілянини в Каліфорнії знайдено мертвим

07:26 23.01.2023
Байден співчуває близьким жертвам стрілянини в Каліфорнії, нападника поки не затримано

Байден співчуває близьким жертвам стрілянини в Каліфорнії, нападника поки не затримано

16:30 22.01.2023
Делегація військових зі США відвідала звільнений Ізюм для ознайомлення з ситуацією безпеки

Делегація військових зі США відвідала звільнений Ізюм для ознайомлення з ситуацією безпеки

13:42 22.01.2023
Дев'ять людей загинули внаслідок стрільби в штаті Каліфорнія

Дев'ять людей загинули внаслідок стрільби в штаті Каліфорнія

07:20 22.01.2023
Німеччина проходить через свій власний процес – Кірбі про надання танків "Leopard" Україні

Німеччина проходить через свій власний процес – Кірбі про надання танків "Leopard" Україні

08:20 21.01.2023
Астронавти повернулися на борт МКС, виконавши монтажні роботи

Астронавти повернулися на борт МКС, виконавши монтажні роботи

07:59 21.01.2023
Вашингтон і його партнери планують у березні переглянути стелю цін на нафту з РФ

Вашингтон і його партнери планують у березні переглянути стелю цін на нафту з РФ

20:59 20.01.2023
США запровадять санкції проти ПВК "Вагнер" наступного тижня

США запровадять санкції проти ПВК "Вагнер" наступного тижня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

ВАКС відмовився стягнути в дохід держави Демурінський ГЗК і лише частково задовольнив позов до бенефіціара "ВСМПО-Авісма", Мін'юст подасть апеляцію

Кожен може стати великим бізнесом, працюючи з Україною, - Зеленський у зверненні до учасників Національної асоціації торгово-промислових палат США

Комітет із нацбезпеки посилить парламентський контроль за закупівлями для ЗСУ - нардеп

САП оскаржить рішення суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу ексглаві правління "Нафтогазу"

ОСТАННЄ

Швеція надасть Україні матеріали для відновлення енергосистеми

Путін боїться не НАТО, він боїться ідеї свободи, яка підійшла ближче до російських кордонів - Нобелівська лауреатка миру Матвійчук

Польща має намір відправити танки "Leopard 2" в Україну та зв'яжеться з Німеччиною з цього питання

"Укртеплокомуненерго" ініціює заборону на списання боргів за газ із підприємств ТКЕ за наявності заборгованості держави за різницею в тарифах

"Полтава"- та "Прикарпаттяобленерго" попередили про відсутність обмежень е/е на вівторок через вимірювання реальних обсягів споживання

ЄС запроваджує додаткові санкції проти Ірану у зв'язку з порушеннями прав людини

Єрмак обговорив із представниками країн-партнерів прискорення постачання Україні обладнання для відновлення енергосистеми

Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

ВАКС відмовився стягнути в дохід держави Демурінський ГЗК і лише частково задовольнив позов до бенефіціара "ВСМПО-Авісма", Мін'юст подасть апеляцію

Прокуратура оскаржуватиме рішення слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу полтавському меру Мамаю і не усунення його з посади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА